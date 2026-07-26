Турция изпраща пет изтребителя F-16 да охраняват Естония

Пет изтребителя F-16 и 76 души персонал на турските военновъздушни сили ще бъдат разположени в Естония в рамките на мисията за охрана на въздушното пространство в балтийските страни, съобщава изданието "Хюриет дейли нюз".

Турският контингент, който е част от базираната в Диарбекир 181-а авиационна ескадрила, известна още като ескадрила "Пантери", ще бъде разположен във военновъздушната база "Амари" в Естония. Той ще изпълнява мисии под командването на НАТО в периода от август до ноември и ще осигурява денонощна бърза реакция в отговор на потенциални нарушения на въздушното пространство над балтийския регион.

Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране е постоянна мирновременна операция, която гарантира сигурността на съюзническото въздушно пространство чрез постоянно присъствие на изтребители и екипажи в денонощна готовност за бързо реагиране. Тя се изпълнява, откакто Естония, Латвия и Литва се присъединиха към алианса през 2004 г., припомня БТА.

Мисията беше разширена през 2014 г., след като Русия анексира Крим. В нейния състав влизат над десет изтребители от три държави членки на НАТО на ротационен принцип, които излитат от две летища в балтийските държави, отбелязва Ройтерс.