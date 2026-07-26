Над 320 хил. евакуирани заради огнения ад във Франция и Испания (Обзор)

Димните облаци от пожарите са толкова големи, че се слели в атмосферата

Над 320 хил. души вече са евакуираните във Франция и Испания заради ужасяващите горски пожари.

Само в Югозападна Франция над 220 хил. жители бяха принудени да напуснат домовете си след издадените в събота заповеди за евакуация в още пет населени места край Бордо. Местността край френския град е доста засушена - това, в комбинация със силните ветрове, допринесе основното огнище в района да се разпали още по-силно. До момента са унищожени около 42 хил. хектара в региона. В неделя френският вътрешен министър Лоран Нунес описа ситуацията като “изключително неблагоприятна”, признавайки, че пожарът в Жиронд е станал “ожесточен и непредсказуем”. Огнената стихия тръгна миналия вторник от малкото градче Сомос, през седмицата се разпространи на югозапад към Ле Порж и Леж Кап-Фере, през уикенда се придвижи на изток към Бордо.

Мнозина евакуирани от района на Бордо бяха настанени в комплекса за изложби в града, който беше превърнат в център за настаняване. СНИМКА: РОЙТЕРС

Мобилизирани са около 2500 пожарникари, включително швейцарски екип, плюс 1500 военни, 1200 полицаи и жандармерия. Шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви, че във Франция са били разположени пет самолета и два хеликоптера от флота rescEU (основния инструмент в операциите за готовност и реагиране при бедствия на гражданската защита на ЕС - бел.ред).

От началото на 2026 г. в страната са изгорели около 100 хил. хектара, а Нунес определи тази цифра като “исторически рекорд”.

Над 100 хил. хектара са и изпепелените от началото на годината площи в Испания. Там пожарникарите също още се борят да овладеят бушуващите огньове - край Мадрид и в провинция Авила. От двата региона са евакуирани 100 хил. души. За първи път е обявено национално извънредно положение заради пожари. От Брюксел беше пратена помощ за гасенето, а на терен са и екипи от Италия, Гърция и Португалия - общо 184 души, плюс 4 самолета Canadair.

Помощ за Испания и Франция оказва и европейската сателитна програма “Коперник”, която спешно картографира пламналите региони и предава информация на екипите на място. От сателитни изображения стана ясно, че димните облаци от пожарите на двете страни са толкова големи, че са се свързали в атмосферата.

В Испания пламна и ново огнище край Валенсия, което принуди властите да евакуират 15 хил. души. Първата си жертва, поне по официални данни, пожарът взе в Испания, където 70-годишен мъж беше открит в колата си в дере в град Манисес.

