Мерц: Няма вече ранени в критично състояние от нападението в Берлин

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Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие на гейпарада в Берлин вече не е в критично състояние, стана ясно от германския канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

“Мислите ми са с ранените в берлинските болници, всички от които, както научихме, за щастие вече не са в критично състояние“, каза той по време на церемония в църква в германската столица, предава БТА.

Германският канцлер призова хората да не бъдат сплашени и да не се разединяват след смъртоносното нападение по време на гейпарада в германската столица снощи.

Подобни престъпници и екстремисти нямат място в сърцето на нашето общество, каза Мерц малко след мемориалната служба днес.

“Ние сме повече, ние сме по-силни”, каза той. “Тези действия имат само една цел - те искат да разединят нашата общност, искат да ни отнемат най-важното нещо, което имаме - именно нашата отвореност и нашата свобода”, добави той.

“Не позволявайте вие и не позволявайте ние да бъдем сплашени”, каза Мерц.

Една жена беше убита, а 29 души ранени, някои от които тежко късно снощи при нападение в Берлин.

Издирването на заподозрения за атаката продължава. Той е идентифициран като Абдул Б. съгласно германския закон за поверителност.

Разследващите разглеждат вчерашното нападение катo ислямистка терористична атака, заяви германският министър на вътрешните работи Александър Добринт. По думите му всички доказателства водят до това заключение.

Смята се, че роденият в Германия заподозрян е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове, посочи Добринт.

Първоначално мъжът се е врязал с микробус в участници в парада, като на място загива една жена и 29 души биват ранени. Някои от пострадалите са в тежко състояние. След това заподозреният е слязъл от превозното средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете, добави вътрешният министър.

Мъжът вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца. Той е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход. Майка му е получила германско гражданство през 2002 г.