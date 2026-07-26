Иранският външен министър: Атаката ще има отговор! Зеленски въвлича Европа във война заради Израел

Иранският външен министър Абас Арагчи отправи остро предупреждение в неделя: атаката на Украйна срещу ирански търговски кораб "няма да остане без отговор". Ударът в Каспийско море отне живота на един моряк, а друг е ранен.

В публикация в социалната платформа "X" Арагчи посочи украинския президент като виновник за нападението. Той направи това след като Володимир Зеленски потвърди в събота, че украинските сили са атакували кораби, свързани с Иран.

Арагчи нарече случилото се "крещящо нарушение на Устава на ООН". Той отиде и по-далеч, като заяви, че ударът е бил извършен „по молба на Израел, за да бъде въвлечена Европа в неговата война".

Според думите на министъра, той вече е изяснил позицията на Техеран пред върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, както и пред руския си колега Сергей Лавров.