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Германска телевизия: Полицията застреля заподозрения за нападението на прайда в Берлин

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Хора оставят цветя пред Бранденбургската врата в Берлин в памет на загиналите и ранените при атаката на гейпарада в Берлин снощи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Германската телевизия РББ съобщи, че заподозреният за атаката на парада Берлин Прайд е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау.

Полицията в Берлин до момента не е потвърдила тази информация, съобщава БТА.

 Една жена беше убита, а 29 души ранени, някои от които тежко късно снощи при нападение в Берлин.

Заподозреният за атаката е идентифициран като Абдул Б. съгласно германския закон за поверителност. Смята се, че роденият в Германия заподозрян е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове. Разследващите определиха инцидента като ислямистка терористична атака.

Преди час германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие на парада Берлин Прайд вече не е в критично състояние, цитиран от Франс прес.

"Мислите ми са с ранените в берлинските болници, всички от които, както научихме, за щастие вече не са в критично състояние", каза той по време на церемония в църква в германската столица.

Хора оставят цветя пред Бранденбургската врата в Берлин в памет на загиналите и ранените при атаката на гейпарада в Берлин снощи. СНИМКА: РОЙТЕРС

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