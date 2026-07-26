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След "обидни забележки" на Милей Бразилия привика посланика си в Аржентина

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Хавиер Милей СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Заради обидните забележки, направени от аржентинския президент Хавиер Милей, насочени срещу левия му бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва, Бразилия днес извика посланика си в Аржентина за консултации, предаде Франс прес.

Докато присъстваше на откриването на кампанията в Сао Пауло на Флавио Болсонаро - кандидат в президентските избори в Бразилия през октомври - ултралибералният аржентински държавен глава нарече, без да споменава поименно, Лула “крадец” и “затворник”, а съдията от Върховния съд Алишандри Мораис “чист негодник”, съобщи АФП.

“Бразилският посланик в Буенос Айрес - Хулио Бители, беше извикан за консултации”, а президентът Милей “обиди две сили - бразилският народ и бразилската демокрация”, заяви бразилски дипломатически представител.

Рамо до рамо със съюзника си Болсонаро, Милей, който е водеща фигура на латиноамериканската десница, предупреди по време на събитието за “риска от Лула” на изборите и призова Бразилия да се освободи “от робството на левицата”, съобщава БТА.

Без да споменава поименно съдия Мораис, аржентинският президент заяви, че “този чист негодник” му е попречил да посети своя “несправедливо осъден приятел” Жаир Болсонаро - баща на Флавио Болсонаро и бивш президент на Бразилия от 2019 до 2022 г. Той беше осъден на затвор за опит за преврат през 2022 г., който излежава в дома си в столицата.

В отговор на забележките на аржентинския лидер, бразилският външен министър Мауро Виейра реши да извика посланика, който се очаква да се върне в Бразилия днес или утре.

 

 

Хавиер Милей СНИМКА: ИНСТАГРАМ

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