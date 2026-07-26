Полицията потвърди: Заподозреният за нападението на Берлин Прайд е застрелян! Атакувал и ченгетата

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Германската полиция потвърди, че е застреляла основния заподозрян за нападението с миниван на парада Берлин Прайд, след като това първа съобщи телевизия РББ.

Той е бил убит по време на полицейска операция тази вечер, съобщи берлинският Сенатски департамент по вътрешните работи пред ДПА.

Мъжът е прострелян от властите и по-късно е починал от раните си.

Заподозреният е бил застрелян при полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Заподозреният е нападнал полицията с "остро оръжие", преди служителите на реда да "открият огън по него", съобщиха властите в социалната мрежа Екс. Той е починал въпреки усилията за реанимация.

Една жена беше убита снощи, а 29 души - ранени, някои от които тежко, след като автомобил се вряза в тълпата в края на парада, съобщи по-рано германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, припомня БТА.

След това е последвало нападение с хладно оръжие, за което се предполага, че е било мачете, уточни министърът.

Нито един от пострадалите не е с опасност за живота, както обясни германският канцлер Мерц този следобед.