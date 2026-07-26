Израел ще позволи разполагането на многонационални сили в ивицата Газа

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Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава, съобщиха днес израелски представители.

Изказването им идва ден, преди израелският премиер Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон.

Кабинетът по сигурност на Нетаняху днес одобри правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа, добавиха израелските представители.

Българинът Николай Младенов, който е върховен представител на Съвета за мир за Газа, приветства израелското решение. "Това е важна част от договорената рамка за стабилизиране на Газа, подкрепа на демилитаризацията и осигуряване на прехода към ефективна палестинска преходна администрация под ръководството на НКАГ", написа той в социалната мрежа Екс.

Израелският премиер Нетаняху трябва да отпътува за Вашингтон в понеделник. Очаква се да се срещне с Тръмп във вторник.

Мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от “приятелски страни като Уганда и Мароко”, които ще бъдат разположени в райони, които не са под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент, съобщава БТА. Не е ясно все още кога силите ще бъдат разположени.

Голяма част от ивицата Газа остава в руини две години след пълномащабната война, започнала след атаките на “Хамас” в Израел на 7 октомври 2023 г.

След подписването на споразумението за примирие през октомври американският президент Доналд Тръмп представи мирен план за Газа, който предвиждаше увеличаване на хуманитарната помощ, създаване на гражданска администрация от палестински технократи, разоръжаване на “Хамас” и изтегляне на израелските сили.

Но планът е в застой, а групата технократи, известна като Национален комитет за администрация на Газа (НКАГ) - остана извън анклава.

Израел ефективно контролира около 64% от територията на Газа, докато близо два милиона души живеят на тясна ивица земя край брега под контрола на “Хамас” - предимно в импровизирани палатки или повредени сгради и изправени пред тежки условия.

“Хамас” до момента отказва да се разоръжи, а Израел заяви, че увеличава зоната си на контрол в анклава до 70%, където почти ежедневно нанася удари.

Планът на Тръмп включва и Съвет за мир като всеобхватен международен орган, отговорен за прилагането на мирната рамка. Той трябваше да контролира “силите за сигурност“, наред с други функции.

Съветът планира пилотна хуманитарна зона за жителите на Газа като начин за стартиране на плана в застой на президента на САЩ, заяви служител на съвета този месец.