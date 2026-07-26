Президентът на Куба обвини САЩ в политически геноцид

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел осъди остро петролното ембарго и засилените санкции на Вашингтон. Той определи политиката на администрацията на американския президент Доналд Тръмп като "политически геноцид", предаде Ройтерс.

Диас-Канел критикува неотдавнашния доклад на Държавния департамент на САЩ, в който страната му е обвинявана в проникване в американското правителство и в подкрепа на "безпрецедентната вълна от ляв тероризъм на американска земя".

"Като обвиняват Куба, те не само търсят изкупителна жертва, външен фактор. Те търсят някого, когото да обвинят за протестите на прослойките, най-тежко засегнати от икономика, която прави богатите още по-богати, а бедните - още по-бедни", заяви Диас-Канел. "Те търсят ново извинение, за да продължат политическия си геноцид срещу Куба", добави той.

Речта на Диас-Канел, в която той критикува управлението на Тръмп, подчерта нарастващото напрежение между Хавана и Вашингтон на фона на петролното ембарго и разширените санкции на администрацията на Тръмп, задълбочили най-тежката икономическа криза в Куба от десетилетия насам, предава БТА.

Кризата доведе до периодични прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво на територията на целия остров.

Безпрецедентната икономическа криза на острова принуди различни международно компании, особено в туристическия и финансовия сектор, да прекратят дейността си в Куба. В допълнение към периодичните прекъсвания на електрозахранването, изчерпаните запаси от гориво предизвикаха големи сривове в електропреносната мрежа на национално ниво. Общественият транспорт в страната също беше парализиран, а учебната година беше съкратена поради липса на гориво.

Речта, произнесена на зазоряване, беше част от правителствените тържества по повод 73-ата годишнина от първата офанзива на партизаните, водени от Фидел Кастро, срещу армията на подкрепяният от САЩ кубински лидер Фулхенсио Батиста през 1953 г., с която започва въстанието, довело до свалянето на Батиста малко повече от пет години по-късно.

Като най-важния празник в революционния календар на Куба, днешното събитие включваше и артистични представления пред хиляди привърженици на правителството.

В речта си Диас-Канел призова за прекратяване на санкциите и петролната блокада и благодари на международните организации, които са изпратили хуманитарна помощ и провизии на острова.

"Нека Куба живее в мир, а също така в мир живеят и най-благородните представители на американския народ, които през историята са се борили за човешките права на други народи, без да очакват признание и често излагайки се на преследвания, лишаване от свобода и риск за живота си", заяви Диас-Канел. "Куба не представлява заплаха нито за САЩ, нито за която и да е друга държава на света", подчерта той.