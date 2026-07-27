Гърция изпрати самолети за гасене на пожарите в Испания

Гърция се включи в международната помощ за овладяване на мащабните горски пожари, които бушуват в Испания. В рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз страната изпрати два противопожарни самолета CL-415 и един военнотранспортен самолет C-27J.

Мисията беше организирана след активиране на европейския механизъм за взаимопомощ. Двата самолета CL-415 от 113-то бойно крило ще участват в гасенето на пожарите, а транспортният C-27J от 112-то бойно крило превозва необходимия летателен и технически персонал, както и оборудване. Очаква се машините да пристигнат в авиобаза Торехон край Мадрид.

Междувременно испанските власти съобщиха, че огнената стихия западно от Мадрид вече е изпепелила над 250 000 декара. От тях около 100 000 декара се намират на територията на автономната област Мадрид, а между 130 000 и 150 000 декара – в провинция Авила.

Пожарникарите отчитат напредък в овладяването на огъня благодарение на по-ниските температури и повишената влажност през нощта. Въпреки това властите предупреждават, че променливите ветрове продължават да създават риск от ново разпалване на пламъците.

Ситуацията се усложни, след като две отделни горски пожарища в района на Мадрид се сляха в един голям фронт, който заплашва да се обедини и с трети пожар в област Кастилия и Леон.