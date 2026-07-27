Български шофьор на камион твърди, че е ограбен с 32 000 евро в Солун

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37-годишен български шофьор на камион е подал сигнал до гръцката полиция, че е станал жертва на въоръжен грабеж в района на Зеленчуковата борса в Солун.

Според неговите показания инцидентът е станал около 4:30 часа в неделя сутринта. Мъжът разказал, че бил приближен от трима неизвестни, които му нанесли побой и със сила му отнели 32 000 евро в брой, личните документи и мобилния телефон, след което избягали.

След подадения сигнал на място са пристигнали полицейски екипи, които са извършили първоначален оглед и са започнали разследване. Проверяват се записи от охранителни камери в района, събират се свидетелски показания и се изясняват всички обстоятелства около предполагаемото нападение.

Към момента няма информация за задържани лица. Гръцките власти продължават разследването, като проверяват достоверността на сигнала и работят по установяването на извършителите.