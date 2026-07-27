Слънце, жеги и сахарски прах очакват Халкидики през седмицата

Истинско лятно време ще преобладава на Халкидики през цялата седмица. Синоптиците прогнозират много слънчеви часове, високи температури и почти пълна липса на валежи, което ще създаде отлични условия за почивка по плажовете.

Още в началото на седмицата температурите ще започнат да се повишават, като във вторник и сряда на места ще достигнат 32–34°C. По крайбрежието жегата ще бъде по-поносима заради морския бриз, докато във вътрешността на полуострова ще бъде по-топло.

До сряда се очаква и пренос на сахарски прах, който може временно да намали видимостта и да влоши качеството на въздуха, особено за хората с респираторни проблеми.

От четвъртък северният вятър – мелтеми – постепенно ще се усили, което ще доведе до леко понижение на температурите и ще направи времето по-комфортно. Валежи през седмицата не се очакват.

Метеоролозите препоръчват туристите да избягват продължителното излагане на слънце в обедните часове, да приемат достатъчно течности и да използват слънцезащитни средства, тъй като UV индексът ще остане висок през целия период.