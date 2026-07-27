Двама загинаха при украински въздушен удар в Ростов на Дон, има жертва при руска атака в Украйна

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Двама души са загинали в южния руски град Ростов на Дон при украинска въздушна атака през нощта, съобщи в "Телеграм" регионалният губернатор Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс, а тя от БТА. Една е жертвата от нощните руски нападения в Украйна, съобщава агенцията.

В Ростов на Дон петима души са били ранени, като двама от тях са в критично състояние. Според губернатора падащи отломки от дронове са предизвикали пожари на няколко места, включително в складови помещения, частно предприятие и жилищни сгради.

Друга украинска атака с дрон е ранила 12 души, включително две деца, в руския град Белгород, близо до границата с Украйна, съобщиха регионалните власти днес сутринта.

Няколко апартамента в жилищна сграда и над 15 автомобила са били подпалени при атаката, се допълва в съобщението.

В Ростов на Дон — важен център за износ през Азовско море — украинската въздушна атака е нанесла щети на жилищна сграда, съобщи в Телеграм кметът Александър Скрябин.

Междувременно началникът на военната администрация на украинската Запорожка област Иван Федеров обяви, че при атака с планираща бомба и дронове е убит един човек, а двама са ранени в град Запорожие, информира Ройтерс.

В северната Сумска област, която граничи с Русия, бомбена атака е ранила петима души, съобщи на свой ред в приложението Телеграм местният областен ръководител Олег Григоров.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези информации по независим път.

И Русия, и Украйна отричат да нанасят удари по райони с мирни жители в конфликта, започнал с пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., припомня агенцията.