До 20% по-ниски цени в гръцките супермаркети от 31 август

От 31 август в Гърция започва мащабна инициатива за намаляване на цените на основни хранителни и битови стоки. Програмата е част от националните мерки за ограничаване на разходите на домакинствата и предвижда поевтиняване на избрани продукти с между 5 и 20 процента.

Още от 27 юли производители и търговски вериги ще могат да подават предложения за включване на свои продукти в инициативата. След оценка от компетентните органи ще бъде изготвен окончателен списък, а намалените цени ще влязат в сила в края на август. Всеки продукт, включен в програмата, ще трябва да запази по-ниската си цена за минимум два месеца.

Сред приоритетните категории са продуктите от първа необходимост – прясно месо, мляко и млечни продукти, яйца, макаронени изделия, варива, брашно, зехтин, бебешки млека и пелени, зърнени закуски, безалкохолни напитки, перилни препарати, продукти за лична хигиена и ученически пособия.

Според гръцките власти намаленията ще се изчисляват спрямо реалната редовна цена на продукта и няма да могат да бъдат представяни като временни промоции, купони или маркетингови кампании. Ако впоследствие бъде предложена допълнителна отстъпка, тя ще се прилага върху вече намалената цена.

За по-голяма прозрачност всички продукти, включени в инициативата, ще бъдат обозначени със специален знак на рафтовете в супермаркетите. Информация за тях и актуалните им цени ще бъде публикувана и в електронната платформа PosoKanei, където потребителите ще могат лесно да сравняват цените между различните търговски вериги.

Властите подчертават, че са въведени строги механизми за защита на конкуренцията. На компаниите е забранено да обменят информация за цените, размера на намаленията, разходите или търговската си стратегия, като целта е инициативата да донесе реални ползи за потребителите без изкривяване на пазара.

Очакванията са мярката да облекчи семейните бюджети в края на летния сезон и в навечерието на новата учебна година, когато разходите на домакинствата традиционно нарастват.