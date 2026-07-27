Гърция е световен шампион по водна топка

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Националният отбор на Гърция по водна топка при мъжете записа най-големия успех в своята история, след като спечели първата си световна титла, побеждавайки Унгария с 15:14 във финала на Световната купа в Сидни.

Финалната среща предложи изключителна драма и напрежение до последните секунди. Двата отбора вървяха рамо до рамо в резултата, а победителят беше определен едва в заключителните моменти на двубоя. Гръцките национали демонстрираха характер, хладнокръвие и силна воля, за да пречупят един от най-титулуваните състави в световната водна топка.

Златният медал е исторически за гръцкия тим. След пет загубени финала и общо 17 отличия от големи международни първенства без нито една титла, Гърция най-накрая се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

След последната сирена играчите отпразнуваха успеха в басейна, а впоследствие се присъединиха към гръцките привърженици в Сидни, които превърнаха трибуните в истински празник на гръцкия спорт.

Под ръководството на селекционера Теодорос Влахос националният отбор вече е носител на Световната купа – успех, който се определя като една от най-славните страници в историята на гръцкия спорт.

Турнирът се проведе в Сидни (Австралия) от 22 до 26 юли, а триумфът на Гърция бележи нова ера за мъжката водна топка в страната.