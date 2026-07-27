Крайнодесният Алианс за обединение на румънците продължава да води в социологическите проучвания

Крайнодесният опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) остава на първо място в намеренията за вот на румънците, сочи най-новото социологическо проучване, осъществено от института КУРС, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

34 процента от анкетираните са посочили, че биха гласували за оглавяваната от Джордже Симион националистическа формация. На второ място е Социалдемократическата партия (СДП) на председателя на долната камара на парламента Сорин Гриндяну с 23 процента, а трета е Национално-либералната партия (НЛП) на временния премиер Илие Боложан с 21 процента.

На четвърто и пето място остават по-малките коалиционни партньори на НЛП, като Съюз за спасение на Румъния (ССР) получава подкрепата на 9 процента от анкетираните, а Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) - на 4 процента. Крайнодясната опозиционна партия SOS Румъния на евродепутатката Диана Шошоака е предпочетена от 2 на сто от анкетираните.

Бившият крайнодесен кандидат за президент Калин Джорджеску оглавява класацията по доверие към политиците с 33 процента, следван от президента Никушор Дан с 30 на сто, Джордже Симион с 24, Илие Боложан и Сорин Гриндяну с 23% и лидера на новосъздадената Националистическа партия "Реформиране на Румъния" Кристиан Попеску Пиедоне с 18 на сто.

Проучването показва още, че осем от десет румънците смятат, че страната се отправя в грешна посока, а 16 процента от анкетираните оценяват, че посоката е правилна.

В касацията на институциите води армията, като 81 процента от анкетираните са заявили, че имат добро или много добро мнение за нея. Следва църквата със 79 процента, след която се нареждат пожарната служба и службата за спешна помощ с 66 процента. На другия полюс се намира правителството, което получава положителна оценка от 19 процента от участниците, и парламентът с 20 процента.

Мнозинството от анкетираните отхвърлят идеята за предсрочни избори: 58 процента не са съгласни с този вариант, а 33 процента го подкрепят. Същевременно 57 процента се обявяват против отстраняване на президента, а 31 процента са съгласни с такъв сценарий.

Коалиционното правителство на премиера Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие през май и в момента е с ограничени правомощия до съставянето на нов кабинет. Парламентът вече отхвърли един опит за съставяне на правителство, а според конституцията предсрочни избори може да бъдат свикани след два неуспешни опита в рамките на 60 дни. Същевременно АУР, втората по големина парламентарна сила, обяви планове за импийчмънт на президента Никушор Дан.

Проучването на КУРС е осъществено в периода 14–24 юли сред извадка от 1108 души на възраст над 18 години чрез телефонни интервюта. Максималната допустима грешка е плюс/минус 3 процента при ниво на надеждност от 95 процента.