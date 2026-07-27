Гутериш днес е в Кипър, турският външен министър е обсъдил с него посещенията му в Сирия и на острова

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е разговарял в неделя по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и е обсъдил с него посещенията му в Сирия и в Кипър, съобщи „Дейли Сабах", като се позовава на турски дипломатически източници, предава БТА.

Генералният секретар на ООН пристигна в Дамаск в събота, а днес ще бъде в Кипър на първото си и последно посещение там начело на световната организация.

Според програмата на посещението на Гутериш в Кипър, както е съобщена от в. „Филелефтерос", генералният секретар на ООН ще пристигне на острова тази вечер. Във вторник той ще разговаря поотделно с лидерите на двете общности – с президента на Република Кипър Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци и президент на признатата само от Турция Севернокипърска турска република Туфан Ерхюрман. Вечерта на същия ден Гутериш ще има вечеря с Христодулидис и Ерхюрман. В сряда генералният секретар на ООН ще проведе обща среща с лидерите на двете общности, след което ще даде пресконференция.