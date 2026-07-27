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Новият президент на Колумбия щял да преустанови дипломатическите отношения с Куба и Никарагуа

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Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля

Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля, който е подкрепян от САЩ, обяви снощи, че ще преустанови дипломатическите отношения на страната с Куба и Никарагуа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Моето правителство няма да има връзки с тирании", заяви в социалните медии крайнодесният политик, който ще встъпи в длъжност на 7 август.

Обявявайки планираното затваряне на 14 посолства и 15 консулства, бъдещият държавен глава уточни, че тази мярка води до прекъсване само на отношенията с "две държави - Куба и Никарагуа", посочва АФП, допълвайки, че Куба е "комунистически остров", а в Никарагуа също управлява "авторитарен режим".

Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля

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