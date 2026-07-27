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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23289553 www.24chasa.bg

Бивш президент на Южна Корея получи условна присъда за нарушения на изборния закон

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Експрезидентът на Южна Корея Юн Сук-йол Йол

Бившия президент на Южна Корея  Юн Сук-йол получи  условна присъда от Окръжния съд в Сеул. Тя е за нарушения на изборния закон по време на предизборната кампания за президентските избори през 2022 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Централният окръжен съд в Сеул осъди Юн на 18 месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение на наказанието за срок от три години. Магистратите  го признаха за виновен в даване на неверни изявления в качеството му на кандидат за президент на основната опозиционна сила - Партия на народната власт, през март 2022 година.

Ако присъдата бъде потвърдена след обжалване, партията на Юн може да бъде принудена да върне 39,7 милиарда вона (27,1 милиона щатски долара), които са ѝ били възстановени като разходи за предизборната кампания съгласно изборното законодателство на страната.

Експрезидентът на Южна Корея Юн Сук-йол Йол

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