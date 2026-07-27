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Тръмп се изкара супергерой в анимация с извънземни (Видео)

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Кадър от анимационното филмче Кадър: Екс/TheWhiteHouse

Доналд Тръмп е представен като супергерой в анимация с извънземни, която е публикувана от официалния профил на Белия дом в социалната мрежа Екс. 

Краткото видео започва с пейзаж от Космоса, където летят червена шапка "Make America Great Again" (MAGA) и кенче диетична кола - два добре познати символа, често свързвани с американския президент. Вижда се извънземно чудовище, което заплашва Земята. Следват кадри с хаос и паника. После Тръмп се появява в Белия дом с агенти на Сикрет сървис и военни. 

В следваща сцена служител на американската гранична служба държи заловено извънземно до патрулен автомобил пред оградата по границата - явна препратка към политиката на Тръмп за засилен граничен контрол.

Огромното чудовище атакува град. Тръмп лети в малък космически кораб заедно с двама съюзници. Те стрелят по чудовището и го унищожават.

На финала на черен фон се появява неоновият надпис "MAGA", като последната буква се оформя със синя електрическа светкавица.

Кратката анимация напомня по стил култовото детско филмче The Simpsons. 

Под видеото мнозина се възмущават, че анимацията е публикувана от официалния акаунт на Белия Дом, както и че Тръмп се забавлява на фона на икономическа криза и война. 

Кадър от анимационното филмче Кадър: Екс/TheWhiteHouse

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