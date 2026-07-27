Тръмп празнува, че магистрала в Мароко носи името му

Пореден голям, скъп проект носи името на американския президент Доналд Тръмп. В събота той благодари на краля на Мароко Мохамед VI, че кръсти 1054-километрова магистрала (655 мили), простираща се по източното крайбрежие на страната и в Западна Сахара, на негово име.

"Благодаря ти, високо уважавани Мохамед, крал на Монако - такава голяма чест! Очаквам с нетърпение да премина по цялата тази велика магистрала някой ден, надявам се скоро", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Магистралата носи името "Президент Доналд Дж. Тръмп" и свързва Тизнит в Мароко с Дахла, град в оспорвания регион на Западна Сахара. Пътят се намира на близо 6115 км от столицата на САЩ Вашингтон.

Мароко публикува лъскаво видео, с което рекламира магистралата, която преминава през пустинен пейзаж, градове и по протежение на атлантическото крайбрежие на Африка. Във видеото е отбелязано, че това е възможно само благодарение на "визионерското лидерство" на краля на страната и "историческата смелост на президента Доналд Тръмп".

Въпреки че името на новия път видимо е знак на уважение към Тръмп, магистралата изглежда, е значителен инфраструктурен проект, целящ да осигури безпроблемен сухопътен маршрут за пристанището в Дакла, което пък ще бъде готово през 2028 г.

Още при завръщането си на президентския пост през 2025 г., Тръмп заяви, че иска името му да стои на колкото се може повече впечатляващи сгради и проекти. И кралят на Мароко не е единственият, на когото това е направило впечатление.

Летището в Палм Бийч бе преименувано на "Международно летище Доналд Тръмп" през юли. Съюзниците му в Конгреса се опитват да преименуват и международното летище „Дълес" във Вирджиния на негово име. Същото важи и за гара „Пен" в Ню Йорк.

Законодателите в Оклахома пък кръстиха част от път 287 на президента. В Лиън Каунти, Невада, съдебна зала носи името на Тръмп. Името на "Палм Авеню" в Хайалия, Флорида също бе променено в негова чест. Сходна съдба имаха и участъци от "Щатски път 80" във Флорида и път 98 в окръг Палм Бийч.

Очакват се дори още промени: планирано е мост в Тенеси, в окръг Джеферсън, да бъде кръстен на Тръмп, както и магистрала в Южна Каролина.

Американците, които наскоро са получили паспорти или пропуски за Националните паркове, може да видят образа на Тръмп да ги гледа от личните им документи. Туристите във Вашингтон вероятно ще видят образа на Тръмп на плакати пред Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи.

Американците, които искат да получат отстъпки за лекарства, отпускани с рецепта, трябва да използват „TrumpRx.gov", за да го направят, а един ден пилотите на американските военновъздушни сили може да летят с F-47, самолет, за който Тръмп - 47-ият президент - обяви, че е в производство през март 2025 г.

Когато Тръмп уволни управителния съвет на Центъра "Кенеди" и го замени с подбрани от него членове, едно от първите им действия бе да добавят името му към центъра, въпреки че скорошно съдебно решение определи това като незаконно и го махна оттам.