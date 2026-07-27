ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лов на тролове в Пирин - новата семейна атракция

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23289728 www.24chasa.bg

Самоделна бомба избухна до входа на филипинското Министерство на правосъдието часове преди обръщението на президента Маркос

816
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фердинанд Маркос-младши КАДЪР: Екс/@rapplerdotcom

Филипинското президентство призова за допълнително затягане на мерките за сигурност, след като близо до Министерството на правосъдието избухна бомба, а няколко часа преди годишното обръщение на президента Фердинанд Маркос-младши към народа край сградата на Сената беше открито предполагаемо самоделно взривно устройство, съобщи Филипинската новинарска агенция, цитирана от БТА.

Пресаташето на филипинския президент Клер Кастро заяви, че властите трябва да проявят още по-голяма бдителност, и подчерта, че сигурността на държавния глава трябва винаги да бъде на най-високо равнище, независимо от обстоятелствата.

"Независимо дали е имало взрив или не, защитата на президента трябва да бъде на най-високо ниво", каза Кастро пред журналисти в комплекса "Батасан Памбанса", където се очакваше Маркос-младши да произнесе предпоследното си обръщение към филипинския народ в рамките на настоящия си мандат.

Предполага се, че взривът е бил причинен от самоделно взривно устройство.

Министерството на правосъдието съобщи, че няма пострадали. Специализираното звено за обезвреждане на взривни устройства към филипинската полиция незабавно е обезопасило района и е извършило технически оглед.

Разследващите преглеждат записи от охранителни камери, за да установят произхода и обстоятелствата около инцидента.

Междувременно властите откриха и предполагаемо самоделно взривно устройство в района на сградата на Сената, което доведе до допълнително засилване на мерките за сигурност преди годишното обръщение на президента пред съвместното заседание на двете камари на Конгреса.

За обезпечаването на сигурността по време на едно от най-мащабните ежегодни охранителни мероприятия във Филипините в района на столицата бяха разположени хиляди полицаи, военнослужещи и други сили за сигурност, за да гарантират безопасността на президента, народните представители, чуждестранните гости и гражданите.

До момента властите не са установили дали двата инцидента са свързани помежду си. Разследването продължава.

Фердинанд Маркос-младши КАДЪР: Екс/@rapplerdotcom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ