Сега се намирам в малко планинско градче в Югозападен Китай — селището Пулади в префектура Нудзян, провинция Юннан. През следващите няколко дни ще бъда помощник-преподавател и заедно с учител-доброволец от Юннанския педагогически университет ще посетя местно начално училище! Ще споделя с вас моето време, прекарано с децата!