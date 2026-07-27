Сега се намирам в малко планинско градче в Югозападен Китай — селището Пулади в префектура Нудзян, провинция Юннан. През следващите няколко дни ще бъда помощник-преподавател и заедно с учител-доброволец от Юннанския педагогически университет ще посетя местно начално училище! Ще споделя с вас моето време, прекарано с децата!
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23290031 www.24chasa.bg
Малко планинско градче в Югозападен Китай
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.