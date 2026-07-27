КМГ: Китайският технологичен износ събира вниманието на света

От началото на годината в списъка с китайските износни стоки се появяват все повече нови продукти. Преди две години електромобилите, литиевите батерии и слънчевите панели бяха наречени „новото трио" за износ. През първото полугодие на тази година вече роботите, изкуственият интелект и иновативните лекарства са трите нови категории, които представят посоката на бъдещата индустрия. Те се очертават като новата визитна картичка на китайската външна търговия.

Данни от платформата за агрегиране на модели OpenRouter показват, че през първото полугодие износът на индустриални роботи е достигнал 6,29 милиарда юана. Това е ръст от 18,6%, а стоките са били изнасяни за 141 държави и региона по света. Износът на хирургически роботи е на стойност 480 милиона юана, като се е увеличил 3,3 пъти, а пазарите за износ са се разширили от 23 на 49.

Иновативните лекарства също така променят глобалната конкурентна структура. През първото полугодие Държавната агенция по лекарствата одобри 38 иновативни лекарства от клас 1, всички разработени самостоятелно от местни фармацевтични компании. Броят на китайските нови лекарства в процес на разработка представлява около 30% от световния обем, което поставя Китай на второ място в света.

Въпреки че продуктовата форма на китайските технологични продукти се променя, решимостта на индустрията за развитие не отслабва. Тези продукти показват пътя към бъдещето на икономическото и технологично развитие на страната.