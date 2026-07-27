Общите приходи на боксофиса през 2026 г. надхвърлиха 21,5 милиарда юана

Към 27 юли общите приходи от продажби на филмови билети в Китай през 2026 г., включително предварителните продажби, надхвърлиха 21,5 млрд. юана. През летния филмов сезон в страната ще бъдат представени над 120 китайски и чуждестранни продукции, обхващащи различни жанрове, сред които исторически филми, комедии, екшън, анимация и научна фантастика. Сред тях комедийният анимационен филм „Всички желания се сбъдват" се превърна в неочаквания хит на лятото. До момента приходите от продажба на билети за продукцията са надхвърлили 700 млн. юана.

Вдъхновен от традиционната китайска легенда за Осемте безсмъртни, филмът представя митичното райско място Пънлай, като пресъздава в пълна степен духа на източната естетика. Продукцията преосмисля класическата история от нова гледна точка и придава нов живот на древния митологичен сюжет. Продуцентите на филма съобщиха, че той ще бъде разпространяван и в редица чуждестранни пазари, включително Австралия, Нова Зеландия, Папуа Нова Гвинея, Северна Америка, Великобритания, Ирландия, Нидерландия, Белгия, Люксембург и други държави и региони.