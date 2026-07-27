Иран не иска подновяване на преговорите със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран не иска възобновяване на преговорите със САЩ. Това заяви говорителят на външното министерство в Иран Есмаил Багаи.

По думите му Техеран не е отправял искане за подновяване на разговорите с Вашингтон за прекратяване на войната. Багаи допълни, че ситуацията в Ормузкия проток остава непроменена, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Багаи подчерта още, че не е в духа на иранската политика Техеран да инициира възобновяване на преговорите със САЩ.

Той уточни, че посредници продължават да предават послания между Техеран и Вашингтон, но към момента не се водят преки преговори между двете страни.

Отношенията между Иран и САЩ рязко се влошиха в края на февруари, когато Вашингтон и Израел започнаха мащабна военна операция срещу ирански ядрени и военни обекти. Техеран отвърна с ракетни удари срещу американски бази в Близкия изток и затвори Ормузкия проток, което доведе до най-сериозната ескалация между двете държави от десетилетия.

През април беше постигнато временно примирие и бяха направени опити за възобновяване на преговорите, но те не доведоха до трайно споразумение.

През юли напрежението отново се изостри, след като примирието се разпадна и САЩ и Иран подновиха военните действия, докато дипломатическите усилия с посредничеството на Оман продължават без окончателен резултат.