Румъния вдигна два F-16 заради дрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румъния вдигна два изтребителя F-16 тази сутрин заради дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщиха от министерството на националната отбрана на Румъния.

Самолетите са били вдигнати от 86-та авиобаза във Фетещ в 08:53 ч. местно време, за да наблюдават ситуацията.

„Целта за кратко навлезе в националното въздушно пространство, преди да пресече границата и да се насочи към Украйна. Малко след това беше съобщено за експлозии на украинска територия", се казва в съобщението на министерството, цитирано от БТА.

Жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили съобщение за риск от падащи обекти от небето.

„Запазете спокойствие! Подслонете се в мазета или убежища на гражданската защита. Ако няма подслон, стойте на закрито, далеч от прозорци и външни стени", гласи разпространената информация.

Вчера самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а в събота - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

През 2025 г. парламентът на Румъния, която има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, които са нарушили въздушното й пространство.

През май руски дрон се разби в жилищен блок в град Галац, близо до границата с Украйна, като при случилото се пострадаха двама души. Това беше първият случай, в който атака в рамките на конфликта в Украйна засяга населен район в страна членка от НАТО и води до пострадали.

От началото на войната в Украйна в Румъния са регистрирани 33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страната.