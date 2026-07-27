Румъния иска НАТО да реши дали руските дронове са нападение

Румъния може да задейства член 4 от договора за НАТО. Това каза външната министърка на страната Оана Цою в интервю за Диджи24.

Коментарът ѝ идва, след като по-рано тази сутрин Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради навлязъл във въздушното ѝ пространство дрон.

По думите й всеки съюзник на Алианса може да поиска неговото задействане по всяко време, когато е необходима координация.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна.

„Когато Член 4 беше задействан по време на първоначалните атаки на Русия в Крим, Румъния беше сред ключовите страни в този процес. Всъщност тогава щеше да е по-добре цялата международна общност да обърне по-голямо внимание на перспективите на Румъния, Полша и страните от Източния фланг; сега обаче сме в момент, в който подобна координация между съюзниците продължава. Както знаете, НАТО вчера зае ясна позиция относно инцидентите в Румъния и ние продължаваме тази координация със съюзниците си както на военно, така и на дипломатическо ниво", каза днес Оана Цою.

Запитана какво означава, че Румъния ще инициира дипломатически протест пред Москва, Оана Цою обясни, че това е сигнал за всички международни партньори.

„Това е дипломатическа мярка да изясним къде поемаме отговорност – ключов момент в разговорите, които водим в рамките на НАТО и с международни партньори, насочени към засилване на възпиращите и отбранителни способности на румънска територия. От съществено значение е всеки от нашите партньори да види, че не заемаме двусмислена позиция спрямо Русия", допълни министърът на външните работи на Румъния.

На въпрос дали САЩ са реагирали на инцидентите с дронове, тя отговори:

„Разбира се, ние водим чести разговори със съюзниците си в Съединените американски щати. Това се случва всеки път. Бих ви припомнила, че след предишни инциденти системата за борба с дронове Merops бе разположена на румънска територия и е интегрирана в оперативната система на НАТО."

Относно възможността държавите-членки на Северноатлантическия алианс да изпратят допълнителна помощ на Румъния, външният министър отбеляза, че в началото на юни Италия е разположила четири самолета Eurofighter Typhoon заедно с контингент от 180 военнослужещи.

„Вчера се проведе и дискусия с министъра на външните работи на Великобритания. След предишни инциденти те продължиха своя принос към въздушното патрулиране. Канада, друг съюзник в НАТО, също поддържа присъствие. Те допринасят за сигурността в Черноморския регион", уточни Оана Цою.

Тя отбеляза още, че балтийските държави и страните по Източния фланг също са били много ясни в подкрепата си за Румъния.

„Унгария също беше сред първите държави, които публично изразиха подкрепа за Румъния и ще продължи да го прави", добави Оана Цою.