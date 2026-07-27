Иран: Тези, които взимат решения в България, да понесат отговорност за американските самолети

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Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолети за въздушно зареждане в своите военни бази.

Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в позиция, разпространена във фейсбук страницата на иранското посолство в България.

Позицията идва дни преди американските самолети-цистерни да пристигнат на военното летище в "Безмер". Това трябваше да се случи през миналата седмица, но министърът на отбраната Димитър Стоянов поясни в петък, че те ще пристигнат по-късно.

Правителството разреши на САЩ да разположи самолетите си, след като те изпратиха спешна нота на 17 юли. Решението беше гласувано в парламента на 22 юли и мина със 136 гласа "за".

Вечерта преди гласуването в парламента официално пристигна и нота от Иран по повод разполагането на самолетите, а от външното ни министерство увериха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ.

"Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран", се казва още в позицията на Багаи.

"Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение", заяви още Багаи.