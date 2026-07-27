Русия не е получавала нови предложения за примирие с Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Във вторник предстои украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон.

Миналата седмица украински представител заяви, че Украйна и САЩ обсъждат предложение за въздушно примирие, което да бъде предадено на Русия по време на нов кръг от преговори.

"Тази информация наистина се появи преди няколко дни, но на този етап не е нищо повече от медийна спекулация. По този въпрос няма нищо конкретно, нито пък има подробности за нови предложения за примирие", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

Песков отказа да коментира изявление на Зеленски, според което във Воронежка област в Русия се очаква да пристигнат 30 000 военнослужещи от Северна Корея. "Не смятам за необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове", допълни говорителят.

Преговорите за края на войната буксуват. От февруари насам Русия и Украйна проведоха няколко кръга непреки преговори с посредничеството на САЩ. Срещите първоначално се състояха в Обединените арабски емирства, а впоследствие бяха планирани и разговори в Европа. Основните разногласия останаха непроменени – Москва настоява Киев да се откаже от контрола върху останалите части от Донецка, Херсонска и Запорожка област и да признае анексираните територии за руски, докато Украйна категорично отхвърля тези условия. Единственият конкретен резултат от преговорите беше договореност за размяна на военнопленници и няколко временни примирия по време на Великден и Деня на победата, които и двете страни взаимно обвиниха в нарушаване. През март и следващите месеци мирният процес беше забавен, а след ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран разговорите практически бяха замразени. През юли САЩ започнаха нови опити да възобновят преговорите, включително с предложение за въздушно примирие, но към момента не е постигнат съществен напредък и бойните действия продължават.