"Няма да ни скарате" - над 200 от българското малцинство в Сърбия протестират в Цариброд

Над 200 представители на българското национално малцинство в Сърбия излязоха в Цариброд (Димитровград) на протест под наслов "Няма да ни скарате", научи БТА от организаторите.

Събитието се проведе на площада пред Културния център в Цариброд в събота в знак на подкрепа към ветеринарния лекар Александър Васов след обвинения срещу него в национализъм и шовинизъм, отправени от депутат от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) и публикувани през последната седмица в частните сръбски медии "Информер", "В92" и в онлайн изданието на в. "Политика".

Информационният портал "Фар", който излиза на български и сръбски език публикува видео от събитието.

На протеста беше отправено послание, че в Цариброд няма място за език на омраза и междуетническо разделение. Граждани, представители на различни групи и организации на българското национално малцинство, които живеят в сръбските градове Цариброд, Пирот, Бела Паланка и Ниш, както и от българската столица София и други български градове заявиха от трибуната на протеста в Цариброд, че са се събрали, за да изразят солидарността си с Васов, както и да защитят ценностите на единството и взаимното уважение в Сърбия.

Пред БТА Александър Васов заяви днес, че ще заведе дело за клевета срещу депутата от СПП Небойша Бакарац, за да защити доброто си име и името на българското национално малцинство в Сърбия.

"Бях много силно изненадан от атаката от страна на депутата от Сръбската прогресивна партия Небойша Бакарац, според когото аз съм кандидат за депутат от гражданската листа на студентското движение в Сърбия, а същевременно застъпвам националистически и шовинистични идеи и искам да разруша Сърбия", каза пред БТА Александър Васов.

Студентсткото движение беше създадено след като на 1 ноември 2024 година в северния сръбски град Нови Сад бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара се срути, при което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен. Студенти в Сърбия оглавиха масови антиправителствени протести, издигнаха антикорупционни искания и поискаха свикване на предсрочни парламентарни избори.

Студентите обявиха, че ще подкрепи листа с независими кандидати за депутати, които досега не са участвали в политическия живот на страната.

Васов каза пред агенцията, че за него ще бъде чест да бъде кандидат-депутат и ще приеме покана от студентското движение "с голямо възхищение към всичко, което направиха младите хора в Сърбия след трагедията в Нови Сад".

"Аз не членувам в нито една партия в момента, не принадлежа към нито една политическа формация, но открито подкрепям академичната общност и студентите в Сърбия", каза Васов.

Той изказа предположение, че атаките срещу него в сръбските медии, близки до управляващите, имат за цел за осуетят навлизането в политиката на граждани с неговия профил.

Васов разказа пред БТА семейната си история, като заяви, че е "плод на любовта между българи и сърби", защото майка му е сръбкиня, а баща му е българин.

Петдесет и седем годишният мъж е роден в Белград, където е завършил и висшето си образование за ветеринарен лекар. Служил е в сръбската армия, а днес живее и развива фермерския си бизнес на нива край Цариброд, завещана от прадядо му.

Васов, който държа реч по време на протеста в Цариброд в събота, каза днес в изявлението си пред БТА, че е изключително благодарен за подкрепата на своите сънародници.

"Благодаря на хората, които ме подкрепиха, аз съм една колатерална щета в случая, но този протест, който се проведе, показва, че демокрацията в Сърбия има здрава основа и (че) тя не може да бъде спряна да върви напред, да се проявява и да се развива", каза Васов.