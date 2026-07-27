Украйна иска прототип на европейската система "Фрея" до средата на 2027 г.

Украйна иска прототипът за европейска система за отбрана срещу балистични ракети, която е с кодово име "Фрея" (Freyja) да бъде готов в рамките на първата половина на следващата година. Това съобщи висш официален представител. Думите му идват в момент, в който Киев упражнява натиск върху съюзниците си да му помогнат да си осигури оръжие, способно да прехваща руски ракети.

Давид Алоян, който е заместник-секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна, отговарящ за проекта "Фрея", посочва, че се очаква международният ръководен комитет, натоварен да направи оценка на разходите за научноизследователска и развойна дейност, в близко бъдеще да заседава за първи път.

Лидерите на 10 европейски страни, включително президентът на Украйна Володимир Зеленски, както и около дузина производители на отбранителна техника, се събраха на среща на върха в Париж преди 2 седмици, за да поставят официално начало на коалицията за противоракетна отбрана.

"Тъй като работим с много ограничена времева рамка, имаме амбициозна цел: да имаме готов МФП (минимално функциониращ продукт) до първата половина на идната година. Това е прототип, който да би могъл вече да демонстрира първите си практически резултати", казва Алоян.

Украйна е хронично зависима от произвежданите в САЩ системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са единственото надеждно оръжие в арсенала ѝ срещу руските балистични ракети, развиващи скорост няколко пъти по-висока от тази на звука.

Доставките на ракети "Пейтриът" бяха засегнати от политическа нестабилност, ниските нива на запаси и дългите производствени цикли.

Русия засили ударите с балистични ракети срещу украинската столица Киев и пристанищния център Одеса през юли. Страната изстреля десетки ракети, повечето от които Украйна не можа да прехване заради липса на ракети прехващачи.

Украйна е има готовност да предостави на проекта "Фрея" установка за изстрелване и ракета прехващач, а Зеленски този месец заяви, че това е просто "въпрос на тестване". Украинският президент заяви, че се надява системата да започне да функционира в рамките на една година.

Киев очаква съюзниците му да допринесат с технологии като модерни радари, сензори и познания в областта на електрониката за управление и контрол на ракети.

Сред отбранителните компании, които се включиха в проекта, са "Юросам" (Eurosam), която произвежда системата за противовъздушна отбрана САМП/Т (SAMP/T), както и "Леонардо" (Leonardo), "Талес" (Thales) и "Сааб" (Saab).

Украинският производител на ракети и дронове "Файър Пойнт" (Fire Point), който разработи крилатата ракета "Фламинго", каза, че ще бъде водещият промишлен партньор в проекта. Компанията миналия месец обяви сделка с германския производител на отбранителна техника "Хензолт" (Hensoldt) за доставка на радари за проекта.

"Фрея" е опит да бъде създадена по-евтина алтернатива на системата "Пейтриът", на която разчитат и редица държави в Европа. Други системи за противовъздушна отбрана, като френско-италианската САМП-Т и германската ИРИС-Т (IRIS-T), все още не са демонстрирали способност да прехващат балистични ракети.

Зеленски сравни коалицията за разработка на "Фрея" с конструктора "Лего" (Lego) – комбиниране на части от водещи компании в отбранителната промишленост.

На производителите е възложено да разработят рамка за система с взаимозаменяеми части, обяснява Алоян. "Цялостната логика на тази система е, че тя е с открита архитектура", казва той. "Така че, ако Дания каже "Искам системата "Фрея" с произведен в Дания радар "Вейбел" (Weibel), това е напълно приемливо. Ако Швеция каже, че иска системата "Сааб", и това не е проблем".

Създаването на специален орган, потенциално под формата на фонд, който да управлява всички дарения и да гарантира стабилно финансиране на проекта, е една от идеите, които се обмислят, коментира Алоян.

Той също така се надява, че фактът, че предприятията участват директно в проекта заедно с правителствата, ще помогне за намаляване на административната тежест. "Коалицията трябва да е практическа, а не политическа".