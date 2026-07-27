Британският комик и тв водещ Бил Оди почина на 85 г.

Британският комик, телевизионен водещ и природозащитник Бил Оди е починал на 85 г., съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на неговия агент. Оди бе известен както с участието си в комедийния сериал The Goodies, така и с предаванията си за дивата природа.

Оди придобива популярност като част от комедийното трио The Goodies, в което участват още Тим Брук-Тейлър и Греъм Гардън. Сериалът със същото име се излъчва по Би Би Си от 1970 до 1982 г. По-късно той изгражда успешна кариера като водещ на предавания за дивата природа, сред които Birding With Bill Oddie, Bill Oddie Goes Wild и Springwatch.

"Бил беше разностранна личност - водещ на предавания за дивата природа, комик, писател, автор на песни, музикант и природозащитник. И все пак никога не отдаваше значение на славата. Вместо това насърчаваше хората да уважават и да опазват околната среда", пише в разпространено изявление неговият агент Дейвид Фостър, цитиран от БТА.

Бил Оди е роден през 1941 г. в Рочдейл, Северозападна Англия. Завършва английска литература в колежа „Пембрук" към Кеймбриджкия университет, където участва в студентската комедийна трупа Cambridge Footlights заедно с бъдещите звезди на „Монти Пайтън" Джон Клийз и Греъм Чапман. Успехът на техните сценични продукции му отваря път към театралната сцена в лондонския Уест Енд и на Бродуей, което го отказва от намерението да стане учител по английски език или служител в орнитологична обсерватория.

По-късно Оди превръща дългогодишното си увлечение по наблюдението на птици в своя професия. Освен че води редица телевизионни предавания, той е автор на серия книги, посветени на птиците и природата, припомня още Асошиейтед прес.