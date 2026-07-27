Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени

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Френската полиция арестува мъж, който нападна с нож три жени в района на Порт дьо Клиши в Париж, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

По думите му нападателят е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени.

Мъжът е бил неутрализиран и арестуван от полицай, който по това време не е бил на работа. "Отдавам му заслужено признание, проявил е изключителна смелост", заяви Нуниез.

Мотивите за нападението засега са неизвестни. Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той е говорел несвързано.