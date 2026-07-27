Румъния пак извика руския посланик заради дроновете и обяви дипломат за персона нон грата

Руският посланик в Букурещ бе извикан за втори пореден ден в сградата на Министерството на външните работи на Румъния по нареждане на ресорния министър Оана Цою, се посочва в информация на ведомството, изпратена и до редакцията на БТА.

„Действието беше предприето като категорична реакция на многократните нарушения на въздушното пространство на страната в периода 24-26 юли – време, през което румънските въоръжени сили свалиха три дрона, навлезли на национална територия без разрешение", пише в информацията.

На руския дипломат са били показани отломки от дрон, унищожен на румънска територия. Разследвания на прокуратурата официално потвърдиха, че компонентите са с руски произход.

„Беше подчертано, че е абсолютно недопустимо и нетърпимо Руската федерация да продължава да нарушава въздушното пространство на Румъния, което същевременно е и въздушно пространство на НАТО и Европейския съюз. Румънската страна изтъкна, че Руската федерация носи изключителна отговорност за всички тези сериозни инциденти и за влошаването на средата за сигурност в региона", гласи позицията на МВнР на Румъния.

На руския посланик също така е била официално връчена нота, с която той е уведомен, че служител на мисията на Руската федерация в Букурещ се обявява за персона нон грата в Румъния и е длъжен да напусне територията на страната в срок от пет дни.

От Министерството на външните работи на Румъния съобщиха, че са извикали посланика на Румъния в Руската федерация обратно в Букурещ за консултации.

„Румъния ще продължи тясно да координира реакцията си със съюзниците и партньорите в рамките на НАТО и ЕС и остава твърдо ангажирана с предприемането на всички необходими мерки за защита на националната сигурност и на своите граждани", посочват още от МВнР.