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Бездомен тунизиец бе арестуван за убийството на италиански журналист

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26-годишен бездомен тунизиец беше задържан за убийството на италианския журналист Луиджи Еспозито, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Мъжът е признал престъплението, но засега разследващите не са обявили какъв е бил мотивът му. Той ще остане в предварителния арест.

Нападателят е убил Еспозито на затънтено място в района на Еболи в провинция Салерно на 19 юли и после е подпалил трупа..

Разследването показа, че тунизиецът е трябвало да бъде репатриран от Италия, но заповедта така и не е била изпълнена.

Веднага италианският вицепремиер и лидер на крайнодясната и антиимигрантска партия „Лига" Матео Салвини подчерта, че убиецът трябва да излежава присъдата си у дома, а не на гърба на италианците.

Луиджи Еспозито е работил за няколко италиански медии, но е имал и втора работа в регионалното представителство на екологичната агенция на Италия.

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