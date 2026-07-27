Бездомен тунизиец бе арестуван за убийството на италиански журналист

26-годишен бездомен тунизиец беше задържан за убийството на италианския журналист Луиджи Еспозито, предаде АНСА, цитирана от БТА.
Мъжът е признал престъплението, но засега разследващите не са обявили какъв е бил мотивът му. Той ще остане в предварителния арест.
Нападателят е убил Еспозито на затънтено място в района на Еболи в провинция Салерно на 19 юли и после е подпалил трупа..
Разследването показа, че тунизиецът е трябвало да бъде репатриран от Италия, но заповедта така и не е била изпълнена.
Веднага италианският вицепремиер и лидер на крайнодясната и антиимигрантска партия „Лига" Матео Салвини подчерта, че убиецът трябва да излежава присъдата си у дома, а не на гърба на италианците.
Луиджи Еспозито е работил за няколко италиански медии, но е имал и втора работа в регионалното представителство на екологичната агенция на Италия.