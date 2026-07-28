Пожарът във Франция създава огнени облаци с мълнии (Снимки)

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Властите: Това е военен сценарий, може да отнеме месеци да се справим

Докато апокалиптични пожари бушуват във Франция и Испания, експерти предупреждават, че малко известен метеорологичен феномен ускорява огненото опустошение. Във вторник сутринта пожарите се влошиха и властите наредиха на повече от 4000 души да се евакуират от къмпинги и вили в околностите на Лакано край Атлантическото крайбрежие на Франция.

Над 300 000 души бяха евакуирани във Франция и Испания през последните дни, след като горски пожари бушуват със страшна сила в Югозападна Европа, а вятърът и рекордните горещини подхранват пламъците.

Пожарът е станал толкова интензивен, че сега генерира собствено метеорологично явление, известно като пирокумулонимбус, или “огнен облак”. Масивните горски пожари отделят големи количества топлина, които бързо се издигат в димен облак. Когато огънят се издигне достатъчно високо, ниското атмосферно налягане кара въздуха да се охлади, а влагата кондензира и образува облак. Такива облаци могат да генерират мълнии и силни ветрове.

Огненият облак може да достигне височина от 10–15 км и да проникне в стратосферата. НАСА го нарича “огнедишащия дракон на облаците”.

“Това е пълноценна гръмотевична буря, която се образува в рамките на пожара”, казва Рик Макрей, доцент от изследователската група за горски пожари в Университета на Нов Южен Уелс.

Когато се образуват пирокумулонимбусни облаци, те могат да създадат ветрове, които карат горските пожари отдолу да се разпространяват още по-бързо, а понякога и да генерират собствени мълнии, които от своя страна могат да запалят още пожари по-далеч.

Експертите казват, че по-силните пориви на вятъра могат да създадат по-непредсказуеми модели на пожарите и следователно да направят условията по-опасни за пожарникарите.

“Облакът е потвърждение, че пожарът е много опасен”, допълва Рик Макрей. Такъв вид вече се е образувал над Бордо, където пламъци поглъщат гори и унищожават села на фона на предупреждения, че най-лошото тепърва предстои.

“Това е военен сценарий, при който сме под постоянни бомбардировки и трябва да евакуираме всички”, заяви подполковник Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите на Франция.

Фермери се включиха доброволно в помощ на пожарникарите, като в социалните мрежи бяха публикувани кадри, показващи конвой от трактори, теглещи огромни цистерни с вода в опит да подсилят екипите. Френското министерство на отбраната заяви, че е предприело специални стъпки за защита на индустриалните обекти около Бордо, ключов център на аерокосмическата индустрия. В страната тази седмица се очакват температури от 40 градуса. Заради тежката ситуация пожарникари предупреждават, че борбата с огъня може да отнеме седмици или месеци.

Пожарът във Франция досега е изгорил 42 000 хектара, площ, четири пъти по-голяма от Париж, и е едно от най-големите опустошения на земя след Втората световна война.

Напълно унищожени са над 240 имота, за които се смята , че са ваканционни къщи на заможни семейства от Париж. По време на посещение в Бордо президентът Еманюел Макрон заяви:

„Следващите седмици ще бъдат тежки и трябва да издържим."