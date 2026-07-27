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Гърция отвори платформа за уреждане на дългове до 420 вноски

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция СНИМКА: Pixabay

От днес в Гърция започна приемът на заявления по новия извънсъдебен механизъм за уреждане на задължения към държавата, банките и компаниите за управление на вземания. С промените минималният размер на дълга за включване в процедурата е намален от 10 000 на 5 000 евро, което се очаква да позволи на още около един милион длъжници да се възползват от възможността за разсрочено плащане.

Новият механизъм дава възможност задълженията към Данъчната служба и осигурителния фонд EFKA да бъдат разсрочени на до 240 месечни вноски, а тези към банки и дружества за управление на кредити – на до 420 месечни вноски. Минималната месечна вноска е 50 евро, а лихвата е фиксирана на 3% за целия период на изплащане.

Процедурата се извършва изцяло онлайн. Кандидатите трябва да декларират своите доходи, имущество и финансови задължения, както и да предоставят необходимите документи. Задължително условие е съгласието за достъп до данъчната и банковата информация, за да може да бъде направена пълна оценка на финансовото им състояние.

В зависимост от доходите, активите и платежоспособността на длъжника, механизмът предвижда възможност и за частично опрощаване на главницата, ако това е необходимо за постигане на устойчиво уреждане на задълженията.

Новият извънсъдебен механизъм се различава съществено от действащата схема за разсрочване на задължения на 72 вноски. Докато тя се прилага само за задължения към данъчните власти и осигурителните институции, новият механизъм обхваща и банковите кредити, предлага значително по-дълги срокове за погасяване и допуска намаляване на дълга при определени условия.

Гръцкото правителство очаква промените да улеснят най-вече гражданите с по-малки задължения и да намалят броя на необслужваните дългове чрез по-гъвкави и достъпни условия за погасяване.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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