Москва била отворена за нови идеи за постигането на мир в Украйна

Властта в Москва била отворена да разгледа нови идеи и предложения, свързани с постигането на мир в Украйна, съобщи днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Тя направи този коментар, след като украински източник каза пред Ройтерс миналата седмица, че длъжностни лица от САЩ и Украйна са разговаряли относно предложение за спиране на огъня по въздух, което да представят на вниманието на колегите си в Русия като част от новия кръг мирни преговори.

Кремъл каза по-рано днес, че не разполага с никаква точна информация относно нови предложения за постигане на мир преди планираната за утре среща във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Преговорите за края на войната буксуват. От февруари насам Русия и Украйна проведоха няколко кръга непреки преговори с посредничеството на САЩ. Срещите първоначално се състояха в Обединените арабски емирства, а впоследствие бяха планирани и разговори в Европа.

Основните разногласия останаха непроменени – Москва настоява Киев да се откаже от контрола върху останалите части от Донецка, Херсонска и Запорожка област и да признае анексираните територии за руски, докато Украйна категорично отхвърля тези условия. Единственият конкретен резултат от преговорите беше договореност за размяна на военнопленници и няколко временни примирия по време на Великден и Деня на победата, които и двете страни взаимно обвиниха в нарушаване.

През март и следващите месеци мирният процес беше забавен, а след ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран разговорите практически бяха замразени. През юли САЩ започнаха нови опити да възобновят преговорите, включително с предложение за въздушно примирие, но към момента не е постигнат съществен напредък и бойните действия продължават.