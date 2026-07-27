Няколко пожара бушуват и в Португалия

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Португалия е засегната от няколко пожара, предаде Франс прес.

Те бушуват в северната и централната част на страната и в борбата с пламъците са мобилизирани над 1000 пожарникари и други специалисти, подкрепяни от около двайсетина самолета и хеликоптера.

Най-активни огнени огнища има в района на Сантарем, Гуарда, Брага и Браганса, съобщава БТА.

Пожарите бушуват в момент, в който жегите отново обхванаха страната и се очаква температурите да достигнат 40 градуса по Целзий в някои райони на Централна и Южна Португалия.

Първите големи летни пожари в Португалия за тази година се разразиха преди близо месец, но в последно време страната е пощадена, за разлика от съседните Испания и Франция.

Над 320 хил. души вече са евакуираните във Франция и Испания заради ужасяващите горски пожари. От началото на 2026 г. във Франция са изгорели около 100 хил. хектара. Над 100 хил. хектара са и изпепелените от началото на годината площи в Испания.

Помощ за Испания и Франция оказва и европейската сателитна програма "Коперник", която спешно картографира пламналите региони и предава информация на екипите на място. От сателитни изображения стана ясно, че димните облаци от пожарите на двете страни са толкова големи, че са се свързали в атмосферата.