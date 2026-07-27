Тръмп: Водим добри разговори с Иран сега, много е вероятно нещо да се случи

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че САЩ водят „добри разговори" с Иран „точно в момента".

„Има голяма вероятност нещо да се случи", заяви той по повод възможността за постигане на споразумение с Иран.

По-рано днес той каза, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят.

Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат", каза той.

Тръмп също така отхвърли опасенията, че има недостиг на боеприпаси за американската армия след неколкомесечните удари по Иран, предаде Франс прес.

"Имаме много боеприпаси", заяви президентът на САЩ. После обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна".

Иран не иска възобновяване на преговорите със САЩ. Това заяви по-рано днес говорителят на външното министерство в Иран Есмаил Багаи.

Освен това американският президент заяви, че ще попита руския президент Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ще попитам Путин за това. Ще разберем“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътува за проява в щата Мичиган.

Преди ден президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че Киев е установил, че Русия предава на Иран сателитни данни, за да му помага да нанася удари в Близкия изток.

„От началото на юли регистрирахме активно руско сателитно наблюдение на държавите от Персийския залив и намиращите се там американски военни съоръжения. Впоследствие тези изображения се появяват в Иран. В същото време има ясна корелация между руските сателитни снимки на тези обекти и иранските удари преди атаките, при подготовката за тях и след това за оценка на нанесените щети", посочи украинският президент.

Зеленски потвърди в събота, че украинските сили са атакували в Каспийско море кораби, свързани с Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи се закани, че "атаката на Украйна няма да остане без отговор"