Нова стрелба срещу US консулството в Торонто

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Американското консулство в Торонто беше обстрелвано за втори път от март насам

Американското консулство в Торонто беше обстрелвано с огнестрелно оръжие днес за втори път от март насам. При инцидента няма пострадали, съобщи канадската полиция, цитирана от световните агенции и БТА.

„Около 04:45 ч. тази сутрин (08:45 ч. по Гринуич) полицейският служител, който беше на пост в консулството, чу изстрел“, заяви пред журналисти заместник-началникът на полицията в Торонто Франк Баредо.

По думите му фасадата на консулството е била улучена, а на място е открита гилза. Районът е бил отцепен.

Предполагаемият извършител е избягал с бял седан без регистрационни номера. Баредо съобщи, че полицията се е впуснала да го преследва, но впоследствие го е прекратила поради опасността, която е представлявала високата скорост на подозрителния автомобил.

Баредо допълни, че към разследването е привлечено и антитерористичното звено на полицията в Торонто.

Американското консулство благодари на полицията в публикация в социалната мрежа Екс.

Междувременно полицията в Торонто разследва и други случаи на стрелба, извършени в събота и неделя срещу два обекта от верига пекарни, собственост на представител на еврейската общност.

Американското консулство в Торонто вече беше обект на стрелба на 10 март. Тогава канадската полиция определи случая като „инцидент, свързан с националната сигурност“, а охраната на американските и израелските дипломатически мисии в града беше засилена на фона на войната в Близкия изток.

През юни двама младежи на 18 и 19 години бяха арестувани във връзка със стрелбата през март, а по време на полицейска операция, проведена в рамките на разследването, един полицай беше застрелян.

По онова време полицията съобщи, че двамата младежи са били вербувани за извършване на насилие, но не предостави информация за евентуалните поръчители. Разследващите уточниха също, че проверяват и други, несвързани пряко със стрелбата срещу консулството инциденти, които обаче имат „сходен и повтарящ се начин на действие“, включително стрелбата срещу синагога в Торонто на 2 март.