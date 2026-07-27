Макрон от зоната, засегната от пожарите във Франция: Ще спечелим тази битка заедно

Президентът на Франция Еманюел Макрон посети зоната във Франция, засегната от катастрофалните пожари, предадоха световните агенции.

Той призова местните жители и пожарникарите са бъдат силни и заяви: „Ще спечелим тази битка заедно“. Макрон обаче призна, че овладяването на огромните пожари ще отнеме време.

Френският лидер похвали пожарникарскитне екипи, които са успели да спрат напредъка на огъня, но предупреди, че битката все още е е спечелена. „Седмиците, които предстоят, ще бъдат трудни“, заяви Макрон, след като пожарите засегнаха площ от 116 000 хектара във Франция тази година.

„Наясно сме, че ще трябва да засадим наново дърветата и да изградим една различна гора, защото трябва да се адаптираме към трайните последици от изменението на климата, както и към натиска от жилищното строителство и туризма, който се засили през последните десетилетия“, подчерта френският президент по време на визитата си в кризисния щаб на Департаменталния оперативен център на пожарната и спасителните служби в Бордо.

Заради огнената стихия във Франция над 220 000 души бяха евакуирани. Макрон опита днес ситуацията като безпрецедентна и като най-тежката, свързана с пожари от Втората световна война насам.

На терен в засегнатата зона са хиляди пожарникари. Има и постоянна ротация на самолети, изсипващи вода и противопожарни препарати, пише БТА.

Днес започна и надпревара с времето преди очакваната гореща вълна, която може да затрудни още повече борбата с пламъците. Националната метеорологична служба прогнозира температури над 35°C в югозападната част на страната във вторник и вероятно още по-високи в сряда, припомня Асошиейтед прес.

Регионалните власти съобщиха, че ситуацията през нощта срещу понеделник е останала „като цяло стабилна“. Това е промяна спрямо предишните дни, когато служители заявиха, че огънят се е приближил на 15 километра от покрайнините на Бордо и е предизвикал истински огнени бури.

Днес нямаше нови евакуации. Но тъй като Франция навлиза в пиковия туристически сезон през август, властите в департамента Жиронд около Бордо полагат усилия да ограничат достъпа на туристи, като забраниха летни лагери за деца и за хора с увреждания.

Около дузина държави са предоставили самолети, хеликоптери, пожарникари и друга помощ както на Франция, така и на съседна Испания, която също се бори с безпрецедентни пожари.

Общо пожарите в двете страни са принудили над 330 000 души да напуснат домовете си.