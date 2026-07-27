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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23294190 www.24chasa.bg

Разработват метод за производство на пластмаси от въглероден диоксид

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Първият етап от процеса включва превръщането на въглеродния диоксид във въглероден оксид (CO) чрез електролиза или фотокатализа СНИМКА: Pixabay

Химикът Йохан Хлина от Университета в Грац работи по технология за превръщане на въглеродния диоксид (CO2) в суровина за производство на пластмаси, предаде АПА.

Проектът се финансира от Австрийския научен фонд (FWF) и има за цел да използва въглеродния диоксид не само като парников газ, а и като ценен източник на въглерод за химическата промишленост.

Хлина и екипът му разработват катализатори, съдържащи редкоземни метали, които ускоряват химичните реакции, необходими за свързването на въглеродните атоми във вериги - основен етап при производството на пластмаси.

По думите на изследователя тези катализатори задържат изходните вещества, позиционират ги по подходящ начин, отслабват съществуващите химични връзки и улесняват образуването на нови. За получаването на пластмасови суровини кислородните атоми във въглеродния диоксид трябва да бъдат отстранени или заменени с водород, а въглеродните атоми да се свържат помежду си, пише БТА. 

Първият етап от процеса включва превръщането на въглеродния диоксид във въглероден оксид (CO) чрез електролиза или фотокатализа. След това разработените от екипа катализатори се използват за синтез на съединения като етилен (C2H4), който е основна суровина за производството на полиетилен (PE) - една от най-разпространените пластмаси в света.

Според Хлина подобен подход би позволил полиетиленът да се произвежда от въглероден диоксид, извлечен от атмосферата, вместо от суров петрол, пише АПА.

Първият етап от процеса включва превръщането на въглеродния диоксид във въглероден оксид (CO) чрез електролиза или фотокатализа СНИМКА: Pixabay

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