Полша: България поиска да купи всички "МиГ-29"

Полша опроверга българското Министерство на отбраната, което отричаше, че е искало да купи всички налични полски "МиГ-29" и твърдеше, че се интересува единствено от резервни части за ремонт на собствените съветски изтребители. Варшава дори се заканва на Украйна, че ако не се съгласи на сделка за тези самолети, то ще ги даде на България.

Полша разполага с 14 изтребители МиГ-29, за които от дълго време води преговори с Украйна да й прехвърли срещу ноу-хау за дронове и технология за производството им. Украйна обаче не е доволна от техническото състояние на машините, които изискват голям ремонт.

''Виждайки как Украйна е изградила индустрия за дронове и продава дронове в Близкия изток – тоест, не всички дронове, които произвежда, се изразходват за война и следователно има капацитети, които надвишават нуждите на фронта и на собствената ѝ армия, и печели пари от това – е време да кажем какво очакваме от тях. Ноу-хау е това, в което са силни. И да влязат в сътрудничество. Да ни прехвърлят част от дроновете, които бихме могли да използваме'', каза полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в интервю за WP. Той подчера, че макар Украйна да остава първи приоритет, опцията самолетите да се дадат на България е напълно реална при липса на постигнати договорености с Киев.

''Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри. Времето за Украйна по този въпрос става все по-кратко, окончателно решение трябва да бъде взето през следващите седмици'', каза той, цитиран от "Сега".

В петък министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк с въпрос какво ще правят със своите "МиГ 29".

„Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части", каза военният министър.

В четвъртък Полша обяви, че е получила искане от неназована страна от НАТО относно изтребителите МиГ-29, обещани по-рано на Украйна.

„Получихме искане от страна от НАТО относно тези самолети (МиГ-29). Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", каза полският зам.-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да отговори на въпрос дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира за първи път по темата почти ден след изявленията на полския зам.министър на отбраната, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството го направи не с официално съобщение, а през БТА. МО не отговаря на въпроса дали не иска да се използват модули от въпросните полски изтребители за резервни части и за ремонт на българските изтребители МиГ 29, каквато всъщност е основната версия.