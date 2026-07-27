САЩ напуснаха заседание на Съвета за сигурност на ООН заради Франция

САЩ напуснаха заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна днес, докато представителят на Франция се изказваше, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа Екс. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още седем държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още четири години. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато „се сближава с най-лошите потисници в света“.

По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно войната на Русия срещу Украйна Дан Негреа, заместник-представител на САЩ в ООН, заяви, че американската делегация е напуснала залата по време на изказването на Франция и ще продължи да прави това, докато французите „не се откажат от снизходителната и неуважителна реторика“. Той определи коментарите на Франция като „политизирани празни приказки“ и „неискрено политическо позиране“.

Общото събрание на ООН в петък гласува с огромно мнозинство за удължаване на мандата на Тюрк, който е критик на руската война в Украйна и на действията на Израел в Газа, който също така е призовавал за разследвания на смъртни случаи в центрове за задържане на мигранти в САЩ. На решението за удължаване на мандата на Тюрк се противопоставиха Русия, Израел и други държави, като Вашингтон заплаши да преразгледа финансирането и участието си в ООН.