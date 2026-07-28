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Зеленски ще се срещне с всички членове на Сената

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Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

Володимир Зеленски ще се срещне с всички членове на американския Сенат във вторник вечер, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама сенатски сътрудници. 

Украинският президент е във Вашингтон за погребението на сенатора Линдзи Греъм. 

Един от сътрудниците твърди, че Сенатът ще започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия още по време на визитата на Зеленски. Въпросният законопроект беше в процес на разглеждане година преди внезапната смърт на Греъм този месец. 

Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна.

Американските законодатели намалиха нивото на митото в законопроекта до 100% от първоначалните 500%, включени в предишната му версия, за да спечелят повече подкрепа, съобщи БТА. 

Въпреки това законопроектът предизвика опасения в Конгреса на САЩ относно потенциални нови правомощия за Тръмп.

Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон, където ще се срещне и ще разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

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