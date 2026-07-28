Африкански прах и силни ветрове променят времето в Гърция

Нова вълна от африкански прах ще обхване Гърция през следващите дни, съобщават от гръцкия център за наблюдение на атмосферата AtmoHub. Явлението вече е започнало и постепенно ще засегне цялата страна, като най-високи концентрации се очакват във вторник, 28 юли.

Най-силно засегнати ще бъдат районите на Централна Гърция, Атика, Пелопонес, Крит, Йонийските острови, Цикладите и Додеканезите. В части от южния Пелопонес, включително Лакония, Месиния, Ахая и Арголида, се очаква временно влошаване на качеството на въздуха заради повишени концентрации на прахови частици.

Според прогнозите по-голямата част от праха ще остане във високите слоеве на атмосферата, което ще ограничи влиянието му върху приземния въздух в повечето райони.

Междувременно времето в Гърция навлиза в нов етап. След горещините с температури до 39 градуса, от вторник северните ветрове постепенно ще се усилват, а температурите в източните райони леко ще се понижат. Най-топло ще остане в Пелопонес, Крит и Западна Гърция, където термометрите ще показват до 38 градуса.

От сряда се очакват силни ветрове в Егейско море със скорост до 7-8 бала по Бофорт. Освен че ще донесат известно разхлаждане, те значително ще увеличат опасността от възникване и бързо разпространение на горски пожари, предупреждават гръцките метеоролози.