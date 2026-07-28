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Седалките в стотици самолети "Боинг" може да са монтирани неправилно

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"Боинг" 737 СНИМКА: Пиксабей

Седалките в стотици самолети „Боинг 737 МАКС" може да са монтирани неправилно и ще трябва да преминат обстойна проверка. 

Това съобщиха от Федералната авиационна администрация на САЩ, уточнявайки, че става дума за самолетите, регистрирани в страната. 

Оттам обявиха, че седалките трябва да се проверят, за да не се окажат опасни за пътниците в случай на аварийно кацане. Очаква се да бъдат проверени 453 самолета. 

През последните няколко години компанията е критикувана заради чести инциденти по време на полети със самолетите ѝ. През 2018 г. "Боинг 737 МАКС 8" падна в Яванско море 13 минути след излитането си. 189 души загинаха, а последващото разследване установи проблем със системата MCAS, която поради грешни данни от датчик многократно насочва носа на самолета надолу. 

Няколко месеца по-късно, през март 2019 година, същият модел самолет се разби в Етиопия шест минути след излитане. При инцидента загинаха 157 души, а проблемът е като при катастрофата в Яванско море. 

След тези два инцидента всички самолети от модела бяха спрени от полети за около 20 месеца, докато "Боинг" промени софтуера. Подобрено беше и обучението на пилотите и самолетът беше сертифициран наново. 

През януари 2024 737 МАКС 9 на Alaska Airlines претърпя сериозен инцидент. Малко след излитането се откъсна панел на аварийната врата, което доведе до експлозивна декомпресия. За щастие нямаше загинали, но самолетите от модела бяха спрени веднага и започнаха нови проверки. Разследването установи, че са липсвали закрепващи болтове на панела. 

"Боинг" 737 СНИМКА: Пиксабей

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