ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Радулов: Докладите на ДАНС стават с нараст...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23294851 www.24chasa.bg

Тръмп иска лятното часово време да остане за постоянно

3008
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Доналд Тръмп призова Сената да приеме законопроект, с който лятното часово време да остане за постоянно, съобщи Ройтерс. 

Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят.

„Надявам се, че Сенатът ще одобри този законопроект", каза Тръмп.

Лятното часово време е въведено с идеята да се използва по-ефективно дневната светлина. Първоначално целта е била икономия от енергия, за да може хората да имат повече светли часове и да се намали изкуствено осветление. 

Предложения има още от XVIII - XIX век, но започва да се прилага активно едва през XX век. Градовете Порт Артър и Форт Уилям в Канада са първите, които прилагат лятното часово време. През април 1916 г. Германия и Австро-Унгария са първите в Европа. Целта им е да спестят от въглища и гориво по време на Първата световна война. 

В днешно време повечето държави са запазили практиката заради по-дълги светли вечери, които насърчават търговията, туризма и спорта. През последните години обаче все повече изследвания поставят под въпрос реалните енергийни ползи от смяната на времето, а основният дебат вече е свързан с влиянието ѝ върху съня, здравето и биологичния часовник на хората.

В Европейския съюз от години се обсъжда да се спре със смяната на часа, но до решение така и не се стига, тъй като държавите не могат да се разберат кое време да остане за постоянно. Традиционно в Европа часът се сменя в последната неделя на март към лятно време и последната неделя на октомври към зимно време. 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ