Тръмп иска лятното часово време да остане за постоянно

Доналд Тръмп призова Сената да приеме законопроект, с който лятното часово време да остане за постоянно, съобщи Ройтерс.

Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят.

„Надявам се, че Сенатът ще одобри този законопроект", каза Тръмп.

Лятното часово време е въведено с идеята да се използва по-ефективно дневната светлина. Първоначално целта е била икономия от енергия, за да може хората да имат повече светли часове и да се намали изкуствено осветление.

Предложения има още от XVIII - XIX век, но започва да се прилага активно едва през XX век. Градовете Порт Артър и Форт Уилям в Канада са първите, които прилагат лятното часово време. През април 1916 г. Германия и Австро-Унгария са първите в Европа. Целта им е да спестят от въглища и гориво по време на Първата световна война.

В днешно време повечето държави са запазили практиката заради по-дълги светли вечери, които насърчават търговията, туризма и спорта. През последните години обаче все повече изследвания поставят под въпрос реалните енергийни ползи от смяната на времето, а основният дебат вече е свързан с влиянието ѝ върху съня, здравето и биологичния часовник на хората.

В Европейския съюз от години се обсъжда да се спре със смяната на часа, но до решение така и не се стига, тъй като държавите не могат да се разберат кое време да остане за постоянно. Традиционно в Европа часът се сменя в последната неделя на март към лятно време и последната неделя на октомври към зимно време.